Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

SSC Napoli vs Udinese

Napoli e Udinese contro per la ventiquattresima giornata di Serie A: formazioni, canale tv e dove vederla in diretta streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli, in lotta con l'Inter nell'appassionante duello per il primato, per la ventiquattresima giornata di Serie A dovrà superare l'ostacolo Udinese.

Azzurri chiamati a gettarsi alle spalle l'amarezza scaturita dal pareggio di Angelino a tempo scaduto, che ha fermato sull'1-1 la squadra di Conte nell'ultimo weekend di campionato in casa della Roma.

Friulani invece galvanizzati dalla vittoria interna ottenuta contro il Venezia, utile a rinsaldare la già positiva posizione occupata dai ragazzi di Runjaic e rimediare ai 2 precedenti ko consecutivi.

