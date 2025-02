Napoli-Udinese 1-1, pagelle e tabellino: Thauvin leader, Ekkelenkamp ovunque, Solet insuperabile, male Mazzocchi e Neres

Al Napoli viene il braccino, l'Inter ringrazia: Ekkelenkamp, con un gran goal, regala un punto meritato all'Udinese e replica all'1-0 di McTominay.

L'Udinese fa come la Roma, ferma il Napoli sull'1-1 e impedisce agli azzurri di sperare nell'allungo in vetta sull'Inter. La squadra di Conte fallisce l'appuntamento con la vittoria, senza sfruttare il ko della squadra di Inzaghi a Firenze nel recupero.

Primo tempo positivo da parte dei ragazzi di Runjaic, ben messi in campo e guidati dalla qualità di un Thauvin ispiratissimo: Meret ci mette più di una pezza e rischia di capitolare in un paio di circostanze, ma nonostante un'ottima Udinese a sbloccarla sono i partenopei - fin lì arrugginiti in zona offensiva e in affanno a centrocampo - grazie all'inzuccata di McTominay su corner di Politano.

La gioia del 'Maradona' dura appena 3 minuti, perché un errore in disimpegno di Mazzocchi regala palla ai bianconeri, che pareggiano con un gran tiro all'angolino di Ekkelenkamp.

Napoli scarico a livello fisico e mentale anche in una ripresa con poche occasioni da rete, dove nemmeno i cambi operati da Conte danno la scossa agli azzurri e consentono all'Udinese di reggere e gestire senza troppe difficoltà il pari.

La squadra friulana strappa un punto meritato figlio di ordine tattico e concentrazione, rallentando la corsa al vertice di Lukaku e soci che adesso - in attesa del monday night tra Inter e Fiorentina - si portano provvisoriamente a +4.