Napoli-Torino 2-0, pagelle e tabellino: McTominay al quadrato, Anguissa torna e strappa applausi, Casadei e Coco responsabili sui goal

Un super Scott McTominay, con una doppietta, manda ko il Torino e sancisce il sorpasso in testa del Napoli sull'Inter.

L'Inter perde, il Napoli batte 2-0 il Torino e si prende la vetta solitaria della classifica.

La squadra di Antonio Conte stavolta non sbaglia, reggendo la pressione e operando il sorpasso sui nerazzurri grazie a Scott McTominay, che nella notte più importante si erge a leader e con una doppietta stende i granata.

Partenopei a +3 trascinati dall'ex United, che si conferma una volta di più capace di spostare gli equilibri del campionato aprendo le danze dopo 7 minuti: Di Lorenzo imbuca sulla destra per Anguissa, cross basso e tap-in in area dello scozzese.

L'articolo prosegue qui sotto

McTominay però non si accontenta, decidendo addirittura di calare il bis in chiusura di un primo tempo senza grossi sussulti ma che il Napoli amministra: cross morbido di Politano e goal quasi fotocopia rispetto all'1-0, con l'inserimento vincente del Diavolo Rosso diventato azzurro.

Nei secondi 45 minuti lo spartito del match non cambia, coi padroni di casa in controllo e un Toro troppo timido dalla trequarti in su: il nuovo entrato Billing, al 62', flirta col 3-0 scheggiando la traversa di testa. L'unico neo, per Conte, sono i nuovi infortuni patiti da Anguissa e Buongiorno.

Emozioni poche, ambizioni tante: campani primi da soli e Inter costretta a inseguire, con gli ultimi 4 atti di questa appassionante lotta Scudetto proscenio di destini che adesso risultano capovolti.