Il Napoli toglie la patch anti razzismo dalla maglia: arriva l'annuncio ufficiale

Contro l'Atalanta il Napoli non indosserà la patch 'Keep racism out' sulla maglia: l'annuncio di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del club.

Niente più patch ‘Keep racism out’ sulla maglia del Napoli. In occasione della presentazione della nuova maglia 2023/2024 con lo Scudetto cucito sul petto, Tommaso Bianchini, direttore dell’area marketing del club partenopeo, ha annunciato la decisione. Il club partenopeo non avrà sulla divisa la patch anti razzismo già a partire dalla sfida contro l’Atalanta, in programma sabato al Maradona e valida per il 30° turno di Serie A. “Il Napoli ha già comunicato che farà iniziative in autonomia e non per interposta persona. Andremo avanti da soli”. L’iniziativa fa seguito al comunicato pubblicato ieri dal Napoli, dopo la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea di assolvere Acerbi per mancanza di prove dopo il caso Juan Jesus in Inter-Napoli. L'articolo prosegue qui sotto