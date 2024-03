Dal +19 a crisi a contestazione: in un anno Napoli ribaltato

Esattamente un anno fa il Napoli si trovava primo a +19, con lo Scudetto in pugno e ai quarti di Champions: oggi dominano malumori e stagione horror.

Torniamo indietro di 365 giorni. Al 31 marzo 2023. Napoli con champagne in frigo e Scudetto in pugno, ai quarti di Champions League e col morale a mille. Bene, ora torniamo alla stretta attualità. Al 31 marzo 2024. Napoli ottavo, a -9 dal quarto posto e in balìa di crisi e contestazione.

In un anno esatto gli azzurri si ritrovano letteralmente ribaltati, spogliati delle certezze tricolore e con presente e futuro che fanno venire i brividi. Il colpo fatale lo ha inflitto l'Atalanta, giustiziera delle ambizioni europee dei campioni d'Italia naufragati in un oceano di errori tecnici e societari.

La triste realtà, in casa partenopea, fa i conti con un nastro che se riavvolto regala stati d'animo - per come stanno andando le cose - ai limiti dell'inimmaginabile, coi disastri del post-titolo ad aver trasformato la gioia della scorsa stagione in eccezione.