La sconfitta di Torino scrive probabilmente la parola fine alla corsa Scudetto del Napoli.
Il distacco dall'Inter capolista è infatti salito a nove punti, forse troppi considerato lo stato di forma dei nerazzurri ma soprattutto quello attuale della squadra di Conte.
Gli infortuni in serie hanno fiaccato il Napoli, apparso spento anche nei suoi uomini migliori: da McTominay e Hojlund, tutti costretti agli straordinari dalla grande emergenza.
Tanto che adesso più che guardare davanti Conte pensa a coprirsi le spalle da chi sta velocemente risalendo la classifica.