Di certo, ad oggi, il Napoli è molto più vicino al sesto posto piuttosto che al primo.

E che il rischio di restare addirittura fuori dalla zona Champions ci sia lo ha confermato lo stesso Antonio Conte dopo la sconfitta contro la Juventus.

Il tecnico ha risposto in modo piuttosto stizzito a 'Sky Sport' alla domanda su un Napoli ancora in corsa per lo Scudetto: "Ma questa è una domanda assurda, scusatemi eh. Mancano ancora 16 partite e ci sono tanti obiettivi da poter centrare, come la zona Champions, l’Europa League o la Conference. O puoi anche restare fuori dall’Europa. Se scendi dalla barca rischi di restare fuori da tutto. Noi stiamo lì per cercare di fare del nostro meglio e mantenere il miglior atteggiamento possibile".

Conte, d'altronde, sa bene come mollare adesso potrebbe compromettere l'intera stagione ma anche la prossima. Da qui il tentativo di tenere altissima la concentrazione del gruppo.