Napoli-Monza dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli ospita il Monza nel sesto turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Entrambe reduci dagli impegni di Coppa Italia, Napoli e Monza tornano a concentrarsi sul campionato e lo fanno sapendo che le loro strade si incroceranno nel sesto turno della Serie A 2024-2025.

Una sfida alla quale i partenopei arrivano dopo aver inanellato quattro risultati utili consecutivi. Dopo la pesante sconfitta patita all’esordio contro il Verona, gli uomini di Antonio Conte si sono rilanciati con le tre vittorie consecutive ottenute contro Bologna, Parma e Cagliari, tre successi che hanno preceduto il pareggio a reti bianche sul campo della Juventus.

Per il Napoli sono dunque 10 i punti messi in classifica, ovvero 7 in più di un Monza che è ancora a caccia della prima affermazione nel torneo. I brianzoli, che si sono sbloccati in Coppa Italia imponendosi 3-1 sul Brescia, in campionato hanno ottenuto tre pareggi (contro Empoli, Fiorentina ed Inter) accompagnati dalle sconfitte con Genoa e Bologna (nell’ultima uscita per 1-2 in casa).

Quello che andrà in scena sarà il quinto confronto tra le due squadre in Serie A: il bilancio complessivo sorride attualmente al Napoli in virtù delle due vittorie ottenute, a fronte di un pareggio e di un’affermazione del Monza.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.