Napoli-Milan tra passato, presente e futuro per Okafor: lo svizzero vuole lasciare il segno contro la sua ex squadra

Il classe 2000 non è riuscito fin qui a convincere pienamente Conte, ma contro il Milan sarà una sfida speciale: al Maradona può essere decisivo.

Sono passati poco meno di due mesi dalla fine del calciomercato invernale che tanto ha scosso l'ambiente Napoli.

A metà gennaio gli Azzurri hanno dovuto salutare Khvicha Kvaratskhelia, trasferitosi al PSG, e nelle due settimane successive si sono aperti numerosi casting per il suo sostituto.

Alla fine, la scelta è ricaduta su Noah Okafor, che ha concluso le ultime ore di mercato volando in Campania per firmare il nuovo contratto con i partenopei.

La sfida contro il Milan al Maradona si prospetta quindi come una gara speciale per il classe 2000 svizzero, che finora non è riuscito a conquistare del tutto l’ambiente: affrontare la sua ex, per lo più in una partita probabilmente decisiva in ottica scudetto, potrebbe rappresentare un bivio decisivo per il suo futuro e per la sua possibile permanenza a Napoli.