Napoli-Milan pari al 90', ci sono i supplementari o i rigori? Il regolamento della Supercoppa Italiana

Via alla Supercoppa Italiana. Napoli e Milan aprono ufficialmente la competizione sfidandosi questa sera a Riad, in Arabia Saudita, a partire dalle ore 20 italiane. Venerdì sarà il turno di Bologna-Inter, lunedì 22 è invece in programma la finale.

La sfida tra Napoli e Milan si giocherà in gara secca, dunque senza ritorno: la vincente approderà alla finalissima di lunedì, mentre la perdente sarà già costretta a riempire i bagagli e prendere un volo per l'Italia.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al 90'? Sono previsti i tempi supplementari o si andrebbe direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Supercoppa Italiana.