Hojlund Pulisic Napoli MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli-Milan pari al 90', ci sono i supplementari o i rigori? Il regolamento della Supercoppa Italiana

Napoli e Milan si giocano a Riad l'accesso alla finalissima della Supercoppa Italiana: chi vince passa, chi perde viene eliminato. Ma cosa accade in caso di parità di punteggio?

Via alla Supercoppa Italiana. Napoli e Milan aprono ufficialmente la competizione sfidandosi questa sera a Riad, in Arabia Saudita, a partire dalle ore 20 italiane. Venerdì sarà il turno di Bologna-Inter, lunedì 22 è invece in programma la finale.

La sfida tra Napoli e Milan si giocherà in gara secca, dunque senza ritorno: la vincente approderà alla finalissima di lunedì, mentre la perdente sarà già costretta a riempire i bagagli e prendere un volo per l'Italia.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al 90'? Sono previsti i tempi supplementari o si andrebbe direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Supercoppa Italiana.

  • NAPOLI-MILAN, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    I tempi supplementari non sono previsti per Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. Così come non saranno previsti per Bologna-Inter in caso di parità di punteggio al termine del secondo tempo regolamentare.

    La squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri, nel caso l'equilibrio non si sia ancora spezzato al 90', non dovranno dunque darsi battaglia per i classici 30 minuti aggiuntivi suddivisi in due tempi da 15 ciascuno.

  • NAPOLI-MILAN, CI SONO I RIGORI?

    Ciò significa che, non essendo previsti i tempi supplementari, la qualificazione alla finale in caso di parità al 90' verrà decisa in un solo modo: direttamente ai calci di rigore.

    Napoli e Milan avranno dunque a disposizione cinque tiri dal dischetto a testa, con possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio ancora non sia stato spezzato.

  • IL REGOLAMENTO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

    Così recita infatti il regolamento della Final Four della Supercoppa Italiana, proprio per quanto riguarda gli scenari in caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari:

    "In ciascuna gara,se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

