Napoli-Milan, lo spettro dei rigori e la sfida tra Milinkovic-Savic e Maignan: sono due specialisti

In una stagione di Serie A più combattuta che mai, con diverse squadre in corsa per la vetta della classifica, è tempo di mettere in palio il primo trofeo.
Nella prima delle due semifinali di Supercoppa italiana si affrontano il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica, e il Milan di Massimiliano Allegri, qualificato grazie alla finale raggiunta in Coppa Italia 2024/25.
Sulla carta, la sfida si preannuncia estremamente equilibrata, motivo per cui nessun dettaglio può essere lasciato al caso.
Tra i pali, inoltre, spiccano due autentici protagonisti come Vanja Milinkovic-Savic e Mike Maignan: due portieri di livello assoluto, capaci di fare la differenza anche nell’eventuale lotteria dei rigori, grazie alla loro specializzazione nei tiri dagli undici metri.