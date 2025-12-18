Napoli-Milan, lo spettro dei rigori e la sfida tra Milinkovic-Savic e Maignan: sono due specialisti

Dal suo arrivo al Milan nell’estate del 2021, Maignan ha fronteggiato complessivamente 27 calci di rigore, riuscendo a respingerne sei. Il primo è arrivato in Champions League, contro il Liverpool, neutralizzando il tiro dal dischetto di Salah.

Sempre in Champions League, nell’aprile 2023 e proprio contro il Napoli, il portiere francese ha murato anche il rigore di Kvaratskhelia, una parata decisiva che ha permesso al Milan di tornare in semifinale europea a 16 anni di distanza dall’ultima volta.

Maignan, però, si è confermato un vero incubo anche per alcuni dei migliori rigoristi del panorama italiano. In questa stagione, a distanza di circa venti giorni l’uno dall’altro, ha infatti neutralizzato prima il penalty di Dybala e poi quello di Calhanoglu nel derby, regalando al Milan sei punti pesantissimi nelle sfide contro Roma e Inter.