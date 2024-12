Napoli-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Isaksen efficace, Guendouzi ovunque, Olivera colpevole sul goal, Lukaku impalpabile, Kvaratskhelia ingabbiato

Un assolo di Isaksen manda ko il Napoli contro la Lazio per la seconda volta in 4 giorni: l'Atalanta ringrazia e resta in vetta.

La Lazio, nel giro di 4 giorni, mette il secondo sgambetto al Napoli e fa felice l'Atalanta.

Gustav Isaksen si prende il 'Maradona' e stende la squadra di Conte, che perde il primato in favore della Dea e consente ai biancocelesti di pensare in grande.

Il danese rompe gli equilibri di un match bloccato dal punto di vista tattico, sfruttando un assist del nuovo entrato Noslin che con vivacità e tecnica dà la scossa alla gara. Azzurri in difficoltà nel far girar palla e nell'aumentare i giri della manovra per provare a far male ai capitolini, ordinati, corti e solidi sia sul campo che psicologicamente.

La Lazio espugna Fuorigrotta e mette la griffe sul nuovo passo falso del Napoli, fuori dalla Coppa Italia ed ora non più in vetta per mano di Zaccagni & co.