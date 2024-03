Napoli-Juventus, problemi per Giuntoli dopo il goal di Raspadori: deve intervenire la Polizia

Il dirigente della Juventus, ex della partita, è stato preso di mira da alcuni tifosi del Napoli: alcuni poliziotti hanno dovuto riportare la calma.

Poco da fare: per Cristiano Giuntoli, il posticipo tra Napoli e Juventus ha rappresentato qualcosa di particolare. Impossibile, del resto, dimenticare quanto costruito all'ombra del Vesuvio dall'ex direttore sportivo azzurro.

Solo che in campo è finita male. È finita con la Juventus battuta nel finale, con Raspadori a ribattere in rete il rigore parato da Szczesny a Osimhen, con il Napoli a prendersi una rivincita sportiva su chi lo ha abbandonato per andare a Torino.

Ma per Giuntoli è finita male soprattutto per quel che è accaduto sulle tribune del Diego Armando Maradona dopo il 2-1. E qui il calcio ha poco a che fare.