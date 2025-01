Napoli-Juventus, chi rischia la partita: in caso di giallo scatta la squalifica per i diffidati

SSC Napoli vs Juventus

In Atalanta-Napoli e Juventus-Milan, i diffidati delle due squadre rischiano di dover saltare il big match successivo con un nuovo giallo.

Dopo averlo fatto ai tempi dell'Inter, Antonio Conte sfida la sua vecchia Juventus da avversario come tecnico del Napoli. Il 25 gennaio si chiude il primo mese dell'anno per bianconeri e azzurri, attualmente distanti in classifica e con umori opposti dopo il girone d'andata.

La partita del Maradona tra Napoli e Juventus sarà fondamentale per entrambe: in caso di successo dei padroni di casa la Juventus scivolerà sempre più lontana dalla vetta, mentre con un successo bianconero ci sarebbe probabilmente la svolta stagionale di una squadra abbonata ai pareggi nel 2024/2025.

Conte e Thiago Motta sperano di avere a disposizione tutti gli effettivi per la partita tra Napoli e Juventus di fine mese, ma dovranno fare i conti anche con i cartellini gialli possibili nella precedente gara, difficoltosa per entrambi: gli azzurri giocheranno a Bergamo, Madama riceverà il Milan allo Stadium.