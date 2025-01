Kolo Muani in goal all'esordio: come sono andati i giocatori della Juventus che hanno segnato alla prima

Da Vlahovic a Kulusevski, da Dybala a Zakaria: negli ultimi anni alcuni esordienti con goal sono divenuti idoli, mentre altri non proprio.

Si è allenato, in attesa dell'ufficialità. Risolta la questione prestiti del PSG, Randal Kolo Muani è stato tesserato ufficialmente dalla Juventus: con cui ha segnato alla prima gara ufficiale. Il francese, infatti, ha sbloccato il big match del Maradona contro il Napoli, girandosi a centro area per battere Meret e regalare ai bianconeri l'1-0 all'esordio.

Schierato da Thiago Motta subito, al posto di un Vlahovic che oramai fa rima con caso (o quasi), Kolo Muani ha risposto subito presente, riuscendo ad entrare nella grande famiglia di giocatori francesi in goal con la maglia della Juventus. E sì, anche in quella dei giocatori bianconeri in goal all'esordio.

Segnare un goal nella prima partita ufficiale, contro la capolista, è un ottimo biglietto da visita per i tifosi, per il campionato e anche per sè stesso, in attesa di capire se Kolo Muani riuscirà ad essere l'arma in più della Juventus tra Serie A e Champions League.

Non sono tantissimi, ma neanche pochi, i giocatori che nel corso della storia sono riusciti a segnare un goal al primo colpo, all'esordio ufficiale con la Juventus. Relativamente agli ultimi vent'anni e poco più di nuovo millennio, tanti esordienti con goal sono divenuti leggende assolute. Mentre altri sono caduti nel dimenticatoio del passato bianconero.