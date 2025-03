Napoli-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Billing decisivo, Dimarco dipinge, Acerbi, Bastoni e Buongiorno insuperabili, Josep Martinez ancora promosso, Thuram sottotono

Il Napoli, dopo una splendida punizione di Dimarco, chiude l'Inter e trova il pari con Billing nel finale: i nerazzurri restano a +1.

Il Napoli getta il cuore oltre l'ostacolo, chiude l'Inter e nel finale, grazie al nuovo entrato Philip Billing, trova l'1-1 mantenendo il punto di distanza in vetta dai nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi era riuscita a sbloccare l'incrocio Scudetto - fin lì all'insegna dell'equilibrio - grazie ad una splendida punizione disegnata da Federico Dimarco, non riuscendo poi però a far male dalle parti di Meret, abbassandosi ed offrendo il fianco ai tentativi dei partenopei.

Lukaku e soci, volitivi ma per larghi tratti imprecisi e confusionari, nella ripresa hanno aumentato i giri del motore schiacciando gli avversari fino alla zampata del danese arrivato dal Bournemouth (dopo una respinta dell'ottimo Josep Martinez), in campo da pochi minuti e bravo ad imprimere la griffe che lascia il Napoli in piena corsa per il titolo senza far scappare l'Inter.

Gli ospiti, che pregustavano il blitz al 'Maradona', masticano amaro per un allungo sfumato quasi all'ultimo respiro.