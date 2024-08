Napoli-Girona 0-2: Van de Beek-Villa, prima sconfitta estiva per Conte

Con un goal per tempo, il Girona si impone a Castel di Sangro dando il primo dispiacere a Conte. Clamoroso errore di Meret sullo 0-1.

Primi goal al passivo, primo stop. Dopo quattro vittorie su quattro, sempre tenendo la porta inviolata, il Napoli di Antonio Conte cade contro il Girona, rivelazione della scorsa edizione della Liga.

Al Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro, gli spagnoli si impongono per 2-0: a segno nel primo tempo Donny Van de Beek, ex centrocampista del Manchester United, grazie a un clamoroso errore in disimpegno di Meret, e nel finale Villa.

Sono i due episodi clou di una gara nella quale quasi mai il Napoli riesce a farsi pericoloso dalle parti della porta del Girona: un netto passo indietro rispetto alle prime uscite.