Napoli-Fiorentina dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

SSC Napoli vs Fiorentina

Napoli e Fiorentina si sfidano per la ventottesima giornata di Serie A: formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Il pareggio strappato in extremis nello scontro diretto di sabato scorso con l'Inter, ha lasciato il Napoli agganciato i nerazzurri nella corsa al tricolore ma nel contempo non consente passi falsi.

Per la ventottesima giornata di Serie A gli azzurri affrontano una Fiorentina in piena lotta per l'Europa che, archiviato il primo round degli ottavi di Conference col Panathinaikos, si rituffa nel clima campionato facendo leva sul successo ottenuto nell'ultimo turno col Lecce.

Tutto su Napoli-Fiorentina: canale tv, formazioni e copertura streaming.