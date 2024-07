Napoli-Egnatia dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset, OneFootball o Facebook? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole a Castel Di Sangro per gli azzurri, che affrontano il club albanese. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli procede il suo percorso di preparazione alla stagione sportiva 2024/2025 con la seconda parte del ritiro.

Per la squadra di Conte sono in programma diverse amichevoli, una delle quali sarà la compagine albanese dell'Egnatia.

L'amichevole va a sostituire quella contro l'Adana Demirspor: in un primo momento, infatti, la formazione turca era stata individuata come l'avversaria del Napoli.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.