Il club azzurro annuncia la collaborazione con EA Sports per il nuovo gioco per la stagione 2024/25.

Per il Napoli è un periodo di nuovi inizi: in pachina, con Antonio Conte, e sul campo con gli arrivi del calciomercato, ma non solo.

Tra gli altri progetti del club azzurro c'è anche quello che "invade" l'altra dimensione, quella del gaming: ed è qui che entra in gioco EA Sports.

Perché il Napoli ha stretto un accordo di partnership che non si limita solo al prossimo EA Sports 25, ma va oltre.