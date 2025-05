Napoli e Inter, calendari a confronto: avversari e partite delle ultime due giornate di Serie A

Napoli e Inter si contenderanno fino alla fine il tricolore: i prossimi impegni delle due squadre. Il calendario delle ultime due giornate.

180’ minuti per decidere la corsa tricolore. Scudetto al Napoli, all’Inter o spareggio? Tutto si conoscerà al termine delle ultime due giornate di campionato.

Appuntamenti assolutamente da non fallire per entrambi: il tempo per recuperare da eventuali passi falsi non c’è infatti più. Vietato sbagliare, una situazione di cui entrambe le squadre sono consapevoli.

Al termine del 36° turno il distacco tra le due squadre è davvero minimo: in classifica comanda il Napoli a +1 sui nerazzurri. Ma chi saranno le avversarie di Napoli e Inter nelle ultime due giornate di campionato?