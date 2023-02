Napoli-Cremonese pagelle, migliori e peggiori degli azzurri: Kvara e Osimhen implacabili, bravo Lozano

MERET 6 - Dalle sue parti la Cremonese si affaccia pochissimo: per il numero uno azzurro, una notte di ordinaria amministrazione.

DI LORENZO 6,5 - Opzione aggiunta in fase offensiva e gagliardo nelle coperture: suo l'assist ad Elmas per il 3-0.

RRAHMANI 6,5 - Alza il muro, dalle sue parti non si passa: il kosovaro ha ritrovato condizione e le certezze di inizio stagione.

KIM 6,5 - Avvio non proprio solido, poi viene fuori alla distanza mettendoci fisico e capacità di lettura.

MARIO RUI 6 - Non vive una delle sue gare migliori mostrandosi timido quando c'è da spingere, ma nelle retrovie si mostra attento. (70' OLIVERA 6 - Ci mette gamba e generosità).

ANGUISSA 6 - Il post-Mondiali non è stato ancora smaltito: per il camerunense, altra prova non al massimo delle proprie potenzialità.

LOBOTKA 6,5 - Congela palloni, alza ed abbassa il ritmo, vince contrasti: partita importante, quella dello slovacco. (86' DEMME SV).

ZIELINSKI 6 - Fluttuante con finte e veroniche, dal suo piede nasce il corner che propizia il raddoppio di Osimhen. (70' ELMAS 7 - Il macedone è sempre più l'asso nella manica di Spalletti: entra e fa goal. Una gioia per qualsiasi allenatore).

LOZANO 6,5 - Va a mille all'ora sia in attacco che sui ripiegamenti: pecca in concretezza in zona goal, mentre sullo 0-0 è fondamentale un suo salvataggio che impedisce a Vasquez di calciare a rete. (83' NDOMBELE SV)

OSIMHEN 7 - Fa a sportellate con Chiriches e soci provando a lasciare il segno in tutte le maniere possibili, fino a riuscirci con la zampata che indirizza il match in favore degli azzurri.

KVARATSKHELIA 7 - Ventidue anni e festeggiarli con goal davanti a 50mila persone: il 77 sblocca una gara complicata, guidando il Napoli alla vittoria numero 18 in campionato. (83' RASPADORI SV)