Napoli campione se, Inter campione se e spareggio, cosa serve per vincere lo Scudetto all'ultima giornata: le combinazioni

La lotta per il titolo non si è decisa alla trentasettesima giornata: occhi puntati ora su Napoli-Cagliari e Como-Inter, le due gare decisive.

Il Napoli non è riuscito a conquistare lo Scudetto con 90 minuti d'anticipo. E l'Inter, di contro, non è riuscita a operare il sorpasso al primo posto pur avendolo sognato a lungo. Questo, di fatto, è il racconto del capitolo andato in scena domenica.

La trentasettesima giornata di Serie A ha prodotto un nulla di fatto: sia l'Inter che il Napoli hanno pareggiato le rispettive partite, rispettivamente contro Lazio e Parma, e i nerazzurri sono così rimasti alle spalle dei partenopei in classifica.

Tutto si deciderà dunque all'ultima giornata: il Napoli ospiterà il Cagliari al Maradona, mentre l'Inter andrà sulle rive del Lario per sfidare il Como. Due sfide che, adesso sì, saranno decisive per la classifica finale a meno che il campionato non si prolunghi con uno spareggio.

Cosa serve al Napoli per diventare campione contro il Cagliari? E all'Inter per conquistare il titolo contro il Como? E in quale caso si potrebbe disputare uno spareggio? Le combinazioni.