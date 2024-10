Il calendario aiuta Conte: il Napoli può allungare in vetta, poi un mese di fuoco

Il Napoli a Empoli per provare la prima mini fuga: Conte vuole sfruttare il momento prima degli scontri diretti con Inter e Milan.

Il Napoli è andato in testa alla classifica nella sesta giornata di Serie A ed ha consolidato il primato nell'ultimo turno. L'obiettivo adesso è provare ad allungare in classifica nelle prossime due settimane.

La possibilità c'è, guardando soprattutto il calendario delle prossime due giornate. La squadra di Antonio Conte affronterà domenica l'Empoli in trasferta e poi il Lecce in casa mentre la avversarie per il titolo avranno impegni sulla carta molto più complessi.

Il Napoli sa di non potersi fermare adesso e di non poter fare passi falsi in vista poi dei tanti big match che affronterà nelle settimane successive.

Ecco il calendario che aspetta Conte e il confronto con le altre candidate allo scudetto.