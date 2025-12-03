Pubblicità
Pubblicità
Lorenzo Lucca Napoli Cagliari Coppa ItaliaGetty
Claudio D'Amato

Napoli-Cagliari 10-9 dcr, pagelle e tabellino: Buongiorno segna il penalty decisivo, Luvumbo e Neres sbagliano, Borrelli ed Esposito cambiano il match, Lucca tra goal e fischi

Il Napoli si guadagna i quarti di finale superando il Cagliari al termine di una lotteria dei rigori infinita: decisivi l'errore di Luvumbo e il penalty segnato da Buongiorno. Nei 90' in goal Lucca ed Esposito.

Pubblicità

Una lotteria dei rigori infinita proietta il Napoli ai quarti della Coppa Italia.

Cagliari eliminato al termine di un match che i sardi erano riusciti a rimettere in carreggiata, rispondendo al vantaggio di un Lucca croce e delizia (in goal ma fischiato dal Maradona) grazie a Sebastiano Esposito, capace di cambiare volto alla gara in tandem con Borrelli.

Conte fa turnover e lancia dall'inizio anche Ambrosino e Vergara, quest'ultimo più che positivo in mediana e uscito tra gli applausi del pubblico: gli azzurri la sbloccano a ridosso della mezz'ora con l'ex Udinese, che di testa - con la complicità di Caprile - insacca sfruttando un cross disegnato proprio dal numero 26 partenopeo.

Le occasioni scarseggiano, il Napoli non tramortisce la partita e subisce il ritorno degli isolani, bravi al 67' a siglare l'1-1 con lo stabiese doc Esposito, lesto a trovarsi al posto giusto nel momento giusto dopo un rimpallo fortuito che lo ha messo a tu per tu con Milinkovic-Savic.

Nel finale i padroni di casa accarezzano la vittoria coi nuovi entrati McTominay e Neres, ma Sacchi manda tutti ai rigori dove il brasiliano sbaglia, mentre l'errore decisivo (ad oltranza) è quello di Luvumbo, che spiana la strada verso i quarti ai campioni d'Italia tradotti in realtà dall'esecuzione vincente di Buongiorno (anch'egli inserito nella ripresa). 

Per gli azzurri, adesso, una tra Fiorentina o Como.

  • PAGELLE NAPOLI

    Neres (5) fallisce il 2-1 nei 90' e fallisce dal dischetto, Lucca (6) segna ma sbaglia tanto, Buongiorno (6,5) manda il Napoli ai quarti. Vergara gioca con personalità e talento (6,5), Ambrosino sufficiente pur senza acuti (6), Milinkovic-Savic (6,5) ipnotizza Luvumbo. Bene Olivera braccetto (6,5), Elmas e Politano (5,5 ad entrambi) sottotono.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6, Juan Jesus 6, Olivera 6,5 (74' Lang 6); Mazzocchi 6 (68' Buongiorno 6,5), Vergara 6,5 (74' Neres 5), Elmas 5,5, Spinazzola 6; Politano 5,5, Ambrosino 6 (60' McTominay 6); Lucca 6 (68' Hojlund 5,5). All. Conte.

    • Pubblicità

  • PAGELLE CAGLIARI

    Borrelli ed Esposito (7 e 7) danno la scossa al Cagliari, Rodriguez (5) in affanno, Felici emula Luvumbo fallendo il proprio rigore (5), Pavoletti e Kilicsoy (5 e 5) non si vedono, Adopo in mezzo al campo è ovunque (6,5), Caprile (6,5) riscatta l'errore sull'1-0 alzando la saracinesca nel finale e dicendo no a Neres nella lotteria dei penalty.

    VOTI CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6,5; Di Pardo 6, Luperto 6, Rodriguez 5 (61' Idrissi 6), Obert 6; Adopo 6,5, Deiola 6 (85' Felici 5), Gaetano 6 (55' Prati 6); Luvumbo 5, Pavoletti 5 (55' Borrelli 7), Kilicsoy 5 (55' Esposito 7). All. Pisacane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO NAPOLI-CAGLIARI

    NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr (1-1 al 90')

    Marcatori: 28' Lucca (N), 67' Esposito (C)

    Sequenza rigori: Obert (C) goal, Politano (N) goal, Borrelli (C) goal, McTominay (N) goal, Prati (C) goal, Lang (N) goal, Felici (C) sbagliato, Hojlund (N) goal, Esposito (C) goal, Neres (N) sbagliato, Luperto (C) goal, Elmas (N) goal, Adopo (C) goal, Milinkovic-Savic (N) goal, Idrissi (C) goal, Spinazzola (N) gol, Di Pardo (C) goal, Juan Jesus (N) goal, Luvumbo (C) sbagliato, Buongiorno (N) goal

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 6, Juan Jesus 6, Olivera 6,5 (74' Lang 6); Mazzocchi 6 (68' Buongiorno 6,5), Vergara 6,5 (74' Neres 5), Elmas 5,5, Spinazzola 6; Politano 5,5, Ambrosino 6 (60' McTominay 6); Lucca 6 (68' Hojlund 5,5). All. Conte.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6,5; Di Pardo 6, Luperto 6, Rodriguez 5 (61' Idrissi 6), Obert 6; Adopo 6,5, Deiola 6 (85' Felici 5), Gaetano 6 (55' Prati 6); Luvumbo 5, Pavoletti 5 (55' Borrelli 7), Kilicsoy 5 (55' Esposito 7). All. Pisacane.

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: Luperto (N), Prati (C)

    Espulsi: nessuno

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV