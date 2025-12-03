Napoli-Cagliari 10-9 dcr, pagelle e tabellino: Buongiorno segna il penalty decisivo, Luvumbo e Neres sbagliano, Borrelli ed Esposito cambiano il match, Lucca tra goal e fischi

Borrelli ed Esposito (7 e 7) danno la scossa al Cagliari, Rodriguez (5) in affanno, Felici emula Luvumbo fallendo il proprio rigore (5), Pavoletti e Kilicsoy (5 e 5) non si vedono, Adopo in mezzo al campo è ovunque (6,5), Caprile (6,5) riscatta l'errore sull'1-0 alzando la saracinesca nel finale e dicendo no a Neres nella lotteria dei penalty.

VOTI CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6,5; Di Pardo 6, Luperto 6, Rodriguez 5 (61' Idrissi 6), Obert 6; Adopo 6,5, Deiola 6 (85' Felici 5), Gaetano 6 (55' Prati 6); Luvumbo 5, Pavoletti 5 (55' Borrelli 7), Kilicsoy 5 (55' Esposito 7). All. Pisacane.