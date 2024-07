Napoli-Brest dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset, OneFootball o Facebook? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Quarta amichevole estiva del Napoli contro il Brest: dove vederla in diretta tv, in streaming e le formazioni.

Quarta amichevole estiva per il Napoli di Antonio Conte, che dopo i test contro Anaune, Mantova ed Egnatia affronterà i francesi del Brest.

COME VEDERE LE AMICHEVOLI ESTIVE DEL NAPOLI

Mandata in archivio la fase 1 della preparazione precampionato svolta a Dimaro, gli azzurri stanno proseguendo il lavoro nel ritiro di Castel di Sangro in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto il 10 agosto al 'Maradona' contro il Modena.

Tutto su Napoli-Brest: le formazioni dell'amichevole e dove vederla in tv e streaming.