Napoli-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: uragano Neres, Hojlund in versione guerriero, Heggem e Lucumi nel caos

Una rete per tempo firmata dal brasiliano classe 1997 regala al Napoli la terza Supercoppa Italiana della sua storia. Per il Bologna, invece, nulla da fare: alla sua prima finale non riesce a conquistare il trofeo.

Il Napoli conquista con pieno merito la Supercoppa Italiana 2025, dominando il Bologna per quasi tutti i 90 minuti e offrendo una vera prova di forza. Una prestazione che ricorda perché la squadra di Antonio Conte abbia vinto l’ultimo Scudetto e perché resti tra le principali candidate a confermarsi anche in questa stagione.

L’avvio di gara è subito chiaro: il Napoli prende il controllo del gioco. La prima grande occasione capita sui piedi di Elmas che, servito alla perfezione da McTominay in area, fallisce il tu per tu con Ravaglia, calciando a lato.

La squadra di Conte continua a spingere alla ricerca del vantaggio e alla mezz’ora Ravaglia è bravo a respingere il tentativo di McTominay. Poco dopo Hojlund libera Spinazzola davanti al portiere, ma l’estremo difensore rossoblù si supera con un intervento decisivo. Nulla può invece sul sinistro di Neres dalla distanza, un tiro preciso che si infila all’incrocio dei pali.

In avvio di ripresa il copione non cambia: gli azzurri producono di più, mentre il Bologna prova a restare in partita con le accelerazioni di Cambiaghi e Orsolini sulle fasce. Proprio da un cross di Orsolini nasce una buona occasione per Ferguson, che però conclude centralmente di testa. Al 57’ arriva il colpo del ko: Ravaglia sbaglia il rinvio verso Lucumí, Neres intercetta, punta la porta e supera il portiere con uno scavetto per la doppietta personale. Il Napoli ha poi diverse chance per il tris, ma non riesce a rendere il passivo ancora più pesante.

  • PAGELLE NAPOLI

    Un fiume in piena, una tempesta che si abbatte sul Bologna nella notte di Riyad: David Neres (voto 8.5) firma la finale di Supercoppa Italiana e regala al Napoli il secondo trofeo del suo 2025, grazie a una doppietta destinata a restare nella storia della competizione.

    Rrahmani (voto 7) comanda la difesa con autorità, concedendo pochissimo e cancellando di fatto Castro dalla partita. Lobotka (voto 7) soffre nei primi cinque minuti, poi prende in mano il gioco e fa girare la squadra con la sua consueta precisione nei passaggi. 

    A Hojlund (voto 7) manca soltanto il goal: lotta senza sosta, si mette al servizio dei compagni e costruisce numerose occasioni, senza però riuscire a trovare la via della rete.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Juan Jesus 6.5 (84' Buongiorno sv); Politano 6.5, Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 6.5 (68' Gutierrez 6); Neres 8.5 (78' Mazzocchi 6), Elmas 6 (68' Lang 6); Hojlund 7. All. Conte.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Serata da incubo per la difesa del Bologna: Heggem e Lucumí (voto 4.5 per entrambi) vanno spesso in affanno, senza mai riuscire a contenere la fisicità di Hojlund e le accelerazioni di Neres. 

    Ravaglia (voto 5.5) inizia nel migliore dei modi, candidandosi a possibile protagonista della finale, ma poi commette un’ingenuità pesante che spalanca la strada al 2-0 azzurro, regalando di fatto il pallone a Neres per la doppietta.

    Orsolini (voto 6) è l’ultimo ad arrendersi: ci prova fino alla fine, puntando prima Spinazzola e poi Gutierrez nell’uno contro uno, cercando con continuità il cross teso al centro. Castro (voto 5), invece, resta ai margini del match, muovendosi a vuoto tra le maglie del Napoli senza mai riuscire a rendersi davvero pericoloso.

    VOTI BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Holm 5, Heggem 4.5, Lucumi 4.5, Miranda 5; Ferguson 5.5 (69' Dallinga 6), Pobega 5.5; Orsolini 6 (80' Dominguez sv), Odgaard 5.5 (46' Moro 6), Cambiaghi 5.5 (68' Rowe 6); Castro 5 (79' Immobile sv). All. Italiano.

  • TABELLINO NAPOLI-BOLOGNA 2-0

    Marcatori: 39' Neres, 57' Neres

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Juan Jesus 6.5 (84' Buongiorno sv); Politano 6.5, Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 6.5 (68' Gutierrez 6); Neres 8 (78' Mazzocchi 6), Elmas 6 (68' Lang 6); Hojlund 7. All. Conte.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Holm 5, Heggem 4.5, Lucumi 4.5, Miranda 5; Ferguson 5.5 (69' Dallinga 6), Pobega 5.5; Orsolini 6 (80' Dominguez sv), Odgaard 5.5 (46' Moro 6), Cambiaghi 5.5 (68' Rowe 6); Castro 5 (79' Immobile sv). All. Italiano.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: 44' Heggem, 50' Cambiaghi, 77' Holm, 79' Politano

    Espulsi: -

