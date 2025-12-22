Napoli-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: uragano Neres, Hojlund in versione guerriero, Heggem e Lucumi nel caos

Il Napoli conquista con pieno merito la Supercoppa Italiana 2025, dominando il Bologna per quasi tutti i 90 minuti e offrendo una vera prova di forza. Una prestazione che ricorda perché la squadra di Antonio Conte abbia vinto l’ultimo Scudetto e perché resti tra le principali candidate a confermarsi anche in questa stagione.

L’avvio di gara è subito chiaro: il Napoli prende il controllo del gioco. La prima grande occasione capita sui piedi di Elmas che, servito alla perfezione da McTominay in area, fallisce il tu per tu con Ravaglia, calciando a lato.

La squadra di Conte continua a spingere alla ricerca del vantaggio e alla mezz’ora Ravaglia è bravo a respingere il tentativo di McTominay. Poco dopo Hojlund libera Spinazzola davanti al portiere, ma l’estremo difensore rossoblù si supera con un intervento decisivo. Nulla può invece sul sinistro di Neres dalla distanza, un tiro preciso che si infila all’incrocio dei pali.

In avvio di ripresa il copione non cambia: gli azzurri producono di più, mentre il Bologna prova a restare in partita con le accelerazioni di Cambiaghi e Orsolini sulle fasce. Proprio da un cross di Orsolini nasce una buona occasione per Ferguson, che però conclude centralmente di testa. Al 57’ arriva il colpo del ko: Ravaglia sbaglia il rinvio verso Lucumí, Neres intercetta, punta la porta e supera il portiere con uno scavetto per la doppietta personale. Il Napoli ha poi diverse chance per il tris, ma non riesce a rendere il passivo ancora più pesante.