Napoli-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SSC Napoli vs Bologna

Azzurri chiamati a riscattare la pesante debacle dell'esordio a Verona. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un incubo. Non servono tanti giri di parole per definire la prima uscita in campionato del Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri sono usciti pesantemente sconfitti dalla trasferta di Verona, con un netto 3-0 che ha reso ancor più incandescente la situazione in casa Napoli.

L'avversario della seconda giornata è il Bologna, reduce dal pari casalingo contro l'Udinese.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.