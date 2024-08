Napoli-Bologna 3-0, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia illumina, Orsolini sbiadito

SSC Napoli vs Bologna

Il Napoli riscatta la batosta di Verona e scopre Neres: Bologna battuto grazie ai goal di Di Lorenzo, di un super Kvaratskhelia e di Simeone.

Missione compiuta per il Napoli, che riscatta a dovere il tonfo di Verona battendo 3-0 il Bologna nel debutto stagionale in campionato al 'Maradona'.

Successo azzurro nel segno di Khvicha Kvaratskhelia, autentico leader tecnico della squadra di Conte e protagonista con un goal e un assist al bacio per l'1-0 realizzato da capitan Di Lorenzo, che sugella la pace col popolo partenopeo sbloccando il risultato.

Nella ripresa Kvara si mette in proprio siglando il raddoppio, mentre la serata per i padroni di casa diventa entusiasmante quando il neo entrato - nonché ultimo arrivato - David Neres offre a Simeone la palla per calare il definitivo tris.

Il Napoli si rialza, Bologna nuovamente rimandato dopo il mezzo passo falso con l'Udinese.