Scott McTominay Napoli 2025-26Getty
Michael Di Chiaro

Napoli-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli riceve l'Atalanta in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Il Napoli riceve l'Atalanta in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

I campioni d'Italia in carica, reduci dalla pesante sconfitta contro il Bologna avvenuta prima della sosta, vogliono ripartire di slancio davanti al proprio pubblico: tra campionato e Champions, la squadra di Antonio Conte - rientrato regolarmente a Napoli dopo la settimana di permesso - non ha ancora vinto una partita nel mese di novembre. Gli azzurri, in classifica, rimangono comunque a -2 dalla vetta occupata da Inter e Roma.

Sul fronte nerazzurro, invece, è ormai tutto pronto per l'esordio di Raffaele Palladino da allenatore dell'Atalanta: anche la Dea, crollata in casa 0-3 contro il Sassuolo nell'ultimo turno e precipitata al 13° posto in classifica, è chiamata a reagire sin da subito per non perdere ulteriore terreno.

  • NAPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Napoli-Atalanta

    • Data: sabato 22 novembre 2025

    • Orario: 20.45

    • Canale TV: DAZN, Sky

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-ATALANTA

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Hojlund, Neres. All. Conte.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Palladino.

  • ORARIO NAPOLI-ATALANTA

    Napoli-Atalanta si giocherà sabato 22 novembre 2025 allo Stadio 'Maradona' di Napoli. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-ATALANTA IN TV

    • DAZN
    • Sky 

    La partita tra Napoli e Atalanta verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Il match si potrà seguire anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

  • NAPOLI-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN
    • Sky Go
    • NOW

    Per vedere Napoli-Atalanta in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

    I clienti Sky potranno invece utilizzare il servizio di Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è NOW, ma sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin.
    • Sky: da annunciare
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Napoli-Atalanta sarà sufficiente collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale del match.

