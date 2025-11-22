Napoli-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli riceve l'Atalanta in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

I campioni d'Italia in carica, reduci dalla pesante sconfitta contro il Bologna avvenuta prima della sosta, vogliono ripartire di slancio davanti al proprio pubblico: tra campionato e Champions, la squadra di Antonio Conte - rientrato regolarmente a Napoli dopo la settimana di permesso - non ha ancora vinto una partita nel mese di novembre. Gli azzurri, in classifica, rimangono comunque a -2 dalla vetta occupata da Inter e Roma.

Sul fronte nerazzurro, invece, è ormai tutto pronto per l'esordio di Raffaele Palladino da allenatore dell'Atalanta: anche la Dea, crollata in casa 0-3 contro il Sassuolo nell'ultimo turno e precipitata al 13° posto in classifica, è chiamata a reagire sin da subito per non perdere ulteriore terreno.