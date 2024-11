Napoli-Atalanta da incubo per Lukaku: bloccato da Hien e sostituito tra i fischi

Belga annullato dalla costante marcatura di Hien: Conte lo ha sostituito nella ripresa tra i fischi del 'Maradona'.

Secondo passo falso in campionato per il Napoli, il primo al 'Maradona' contro un'Atalanta in formato europeo: netto 0-3 da incassare per gli uomini di Antonio Conte, a una settimana esatta dalla trasferta di San Siro che metterà gli azzurri di fronte all'Inter.

Pomeriggio decisamente complicato per Romelu Lukaku, tenuto a bada da Isak Hien che ha avuto costantemente la meglio nei duelli fisici col belga, sostituito nel secondo tempo da Giovanni Simeone.

Tutt'altro che positiva la prova del belga, beccato dai fischi di qualche settore del 'Maradona' al momento dell'uscita dal terreno di gioco.