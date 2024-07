Napoli-Anaune Val di Non dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset, OneFootball o Facebook? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole per il Napoli di Antonio Conte contro l'Anaune Val di Non: dove vederla in tv, diretta streaming e formazioni.

Battesimo precampionato per il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Gli azzurri, nella loro prima amichevole stagionale, affrontano i dilettanti dell'Anaune Val di Non per rodare i meccanismi provati dal tecnico salentino in questi giorni iniziali di preparazione estiva. Il test successivo vedrà il Napoli sfidare il Mantova sabato 20 luglio, con calcio d'inizio previsto alle ore 18. Tutto su Napoli-Anaune Val di Non: le formazioni e dove vedere la partita amichevole in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto