Napoli al bivio Lecce: la possibilità di un primo strappo prima del tour de force

Il Napoli affronta il Lecce sapendo di poter contare su un turno favorevole: dalla prossima settimana in poi, tre gare dure di fila.

Un’unica sconfitta sin qui patita in campionato, quella del clamoroso 3-0 in casa del Verona della prima giornata, da allora in poi solo risultati positivi, o meglio quasi solamente vittorie: sei accompagnate del pareggio in casa della Juventus.

Il Napoli ha già mandato un chiaro messaggio a tutti: gli stenti della scorsa stagione sono un lontano ricordo e l’obiettivo di quest’anno è tornare a lottare per lo Scudetto.

Per competere con le prime della classe, sarà necessario essere continui e incappare nel minor numero di passi falsi possibili ed è proprio per questo motivo che la sfida con il Lecce assume un valore particolare.

Visto il momento che stanno vivendo le due squadre, ma anche quelle che sono le forze in campo, la partita è, almeno sulla carta, di quelle che possono regalare soddisfazioni. Quello che è certo è che il Napoli non può concedersi errori, perché ha la concreta possibilità di guadagnare punti sulle rivali e perché, dalla prossima settimana, sarà atteso da un calendario durissimo.