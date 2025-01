Corriere della Sera - Nainggolan nei guai: arrestato in Belgio per traffico di droga

Il centrocampista belga è stato arrestato nella mattinata di lunedì a Bruxelles a causa dello spaccio di cocaina.

Grossi guai in arrivo per Radja Nainggolan: l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è stato arrestato in Belgio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, confermato anche dalla stampa belga, infatti, il classe '88 è stato fermato dalle autorità per traffico di cocaina.

Nel corso della mattinata di lunedì è stato portato in centrale e sottoposto ad un interrogatorio.