Myles Lewis-Skelly: il nuovo gioiello dell’Arsenal destinato a diventare padrone dell’out di sinistra

A soli diciotto anni è già entrato in pianta stabile in una squadra che punta al titolo in Premier League: il prototipo del terzino moderno.

Nel calcio di oggi sono in pochi gli allenatori che intendono in maniera tradizionale il ruolo del terzino. Una volta era un ruolo che imponeva di restare bassi per garantire maggiore copertura ed ampiezza alla squadra.

Negli ultimi anni tutto è cambiato ed i terzini spesso agiscono come vere e proprie ali chiamate non solo a difendere, ma anche a spingersi sulla linea di fondo per cercare il cross nel cuore dell’area avversaria o la conclusione diretta.

L’Arsenal sta crescendo in casa il prototipo del terzino moderno che si sistema da centrocampista esterno aggiunto. Si chiama Myles Lewis-Skelly e, nonostante abbia compito 18 anni solo lo scorso autunno, ha già iniziato a far parlare di sé e si è ritagliato il suo spazio in una squadra che in Inghilterra punta al titolo.

GOAL vi racconta qualcosa in più su un ragazzo che destinato ad una carriera importante…