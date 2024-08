Musso può lasciare l'Atalanta: è un obiettivo dell'Atletico Madrid

Gli occhi dell'Atletico Madrid su Musso: in caso di arrivo, si giocherebbe il posto da titolare con Oblak.

Possibile cambio della guardia in casa Atalanta, dove è in forte bilico la posizione di Juan Musso.

Come riportato da 'Marca', per il portiere argentino bisogna registrare il forte interesse dell'Atletico Madrid, alla ricerca di un altro estremo difensore dopo la cessione in prestito di Horatiu Moldovan al Sassuolo.

In caso di approdo nella capitale spagnola, Musso si giocherebbe una maglia da titolare con l'esperto Oblak: l'operazione potrebbe chiudersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.