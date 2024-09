Musso ha già conquistato l'Atletico Madrid: "A Bergamo ha litigato con tutti per venire qui"

L'ex atalantino ha tenuto la porta chiusa all'esordio in Liga contro l'Athletic, e ora spera di rubare il posto a Oblak: "Un sogno essere qui".

Buona la prima in terra spagnola. Pochi giorni dopo il trasferimento dall'Atalanta all'Atletico Madrid, Juan Musso ha iniziato con il piede giusto la nuova avventura: tenendo la porta chiusa e facendo la propria parte nel colpo del San Mames.

L'Atletico si è imposto per 1-0 sull'Athletic e ha rialzato la testa dopo il pareggio interno contro l'Espanyol. Non solo: si è anche riavvicinato al primo posto del Barcellona, in attesa del Real Madrid che vincendo questa sera contro il Betis potrebbe agganciarlo a quota 8 in classifica.

Per Musso, insomma, è stata la serata perfetta. Così come interessante rischia di essere il prosieguo della stagione dell'ex atalantino.