Musetti in semifinale alle Olimpiadi, contro chi gioca e orario del 2 agosto: in palio la finale

Qualificato alle semifinali delle Olimpiadi, Musetti gioca nel primo pomeriggio del 2 agosto per provare ad ottenere la finalissima.

Dopo Fritz, Musetti ha avuto la meglio anche su Zverev. Senza Sinner, che ha dato forfait prima delle Olimpiadi, l'Italia si aggrappa al tennista toscano per conquistare una medaglia nel singolare maschile in terra francese.

Qualificato in semifinale, Musetti avrà sicuramente la possibilità di combattere per il bronzo in caso di sconfitta, mentre in caso di accesso alla finale porterà in Italia l'argento o l'oro: per il 22enne la possibilità di fare ulteriormente la storia in questi Giochi.

Lorenzo Musetti non avrà certo vita facile, ma le partite vinte alle Olimpiadi dimostrano come il classe 2002 possa superare anche gli avversari più duri.