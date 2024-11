AC Milan vs Empoli

L'americano sta trovando sempre più spazio nelle ultime uscite, il suo lavoro è fondamentale in chiave tattica.

Fonseca prepara una sorpresa nell'undici titolare che scenderà in campo per l'anticipo di sabato contro l'Empoli.

Ancora una volta il tecnico portoghese sembra orientato a dare una maglia a Yunus Musah, giocatore sempre più coinvolto nel progetto del nuovo Milan.

L'americano partiva in seconda se non in terza fila all'inizio della stagione, ma si sta ritagliando molto spazio grazie alla sua generosità e alla grande intelligenza tattica.