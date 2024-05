Come sta andando Muriel in MLS: 2 goal in 13 partite con l'Orlando City

Impatto non proprio super fin qui per Luis Muriel sul calcio statunitense: per il colombiano ex Atalanta, solo 2 reti in 13 partite.

Il bottino è magro, ma di tempo per rifarsi ce n'è. L'avventura in MLS di Luis Muriel fin qui non ha regalato picchi indimenticabili, col 33enne attaccante passato dall'Atalanta all'Orlando City a febbraio che deve ancora prendere le misure col calcio statunitense. Score realizzativo tutt'altro che invidiabile per Muriel, che in inverno ha scelto lasciare Bergamo dopo 4 stagioni e mezza e volare negli USA per scrivere un nuovo - probabilmente l'ultimo - capitolo della propria carriera. L'articolo prosegue qui sotto