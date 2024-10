Multa, squalifica, penalizzazione: cosa rischiano Inter, Milan e i loro tesserati nell'inchiesta ultras "Doppia Curva"

Il caso che ha scosso il mondo ultrà milanese rischia di coinvolgere anche Inter, Milan, Inzaghi e alcuni giocatori: quali sono le possibili sanzioni.

Un anno fa il caso scommesse, oggi quest'altro. L'inchiesta "Doppia Curva", che ha portato agli arresti di 19 ultras di Inter e Milan, sta movimentando in senso negativo la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali, con tanto di audizioni per diversi protagonisti della Serie A.

Nel mirino degli inquirenti, appunto, sono finite le due milanesi. Nei giorni scorsi sono partite le audizioni per far luce sui veri rapporti tra gli ultras e club-tesserati. Simone Inzaghi è stato ascoltato dalla Squadra Mobile di Milano e come lui Javier Zanetti. In seguito toccherà a Davide Calabria. Ma nel mirino ci sono anche i vari Calhanoglu e Skriniar.

Cosa rischiano, dunque, club e tesserati nell'ambito dell'inchiesta che ha aperto uno squarcio sul mondo ultrà e sui rapporti con l'ambiente del calcio?