Proteste giallorosse per il goal del difensore centrale dei gialloblù per via di un possibile fallo su Ndicka.

Un goal che rimette in sesto il Verona dopo un momento di smarrimento. Giangiacomo Magnani si rende protagonista del pomeriggio del Bentegodi contro la Roma, realizzando il goal del momentaneo 2-1. Un goal convalidato immediatamente, ma che non è stato accolto con serenità da parte dei giallorossi, che lamentavano un fallo su Ndicka. Nessun dubbio per Marcenaro e per il VAR, che non hanno annullato la marcatura del centrale del Verona.