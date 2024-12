Due episodi nel corso del primo tempo tra Verona e Milan, con Marinelli che in entrambe le occasioni non assegna calcio di rigore per i rossoneri.

Il primo tempo tra Hellas Verona e Milan si chiude con il risultato di 0-0 ma non senza qualche episodio da moviola. Prima un possibile tocco di mano di Tchatchoua in area su tiro di Leao, poi un contatto tra Duda e Abraham. L'arbitro Marinelli ha deciso in entrambe le occasioni di non assegnare il rigore per i rossoneri: decisioni giuste? L'articolo prosegue qui sotto