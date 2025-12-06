DAZN
Moviola Verona-Atalanta: mano di Bella-Kotchap e rigore per la Dea, goal convalidato a Bernede
76' - GOAL DI BERNEDE CONVALIDATO
Al 76' primo 'straordinario' per Mariani, che dopo consulto con la sala VAR ed on field review decide di non punire col rigore il presunto fallo di mano di Bella-Kotchap al 71' su un'incursione in area di Samardzic. Contestualmente, sul capovolgimento di fronte, l'azione era proseguita e Giovane aveva segnato il 3-0 per il Verona: l'arbitro, naturalmente, una volta concluso il check ha convalidato il goal.
"Il pallone non viene mai toccato (con la mano, ndr) e non cambia mai direzione": questa la spiegazione fornita dal direttore di gara a De Roon, capitano dell'Atalanta, pochi istanti prima del verdetto definitivo.
81' - MANI DI BELLA-KOTCHAP E RIGORE PER L'ATALANTA
All'81', invece, per Bella-Kotchap non c'è stato nulla da fare: il difensore dell'Hellas ha deviato un tiro di Scamacca terminato contro la traversa e così Mariani, dopo essersi nuovamente essersi confrontato con la sala VAR ed aver controllato l'episodio al monitor, stavolta ha assegnato il rigore alla Dea, valso l'1-3 e realizzato dallo stesso 9 di Palladino.
