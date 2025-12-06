Moviola Verona-Atalanta: mano di Bella-Kotchap e rigore per la Dea, goal convalidato a Bernede

Al 76' primo 'straordinario' per Mariani, che dopo consulto con la sala VAR ed on field review decide di non punire col rigore il presunto fallo di mano di Bella-Kotchap al 71' su un'incursione in area di Samardzic. Contestualmente, sul capovolgimento di fronte, l'azione era proseguita e Giovane aveva segnato il 3-0 per il Verona: l'arbitro, naturalmente, una volta concluso il check ha convalidato il goal.

"Il pallone non viene mai toccato (con la mano, ndr) e non cambia mai direzione": questa la spiegazione fornita dal direttore di gara a De Roon, capitano dell'Atalanta, pochi istanti prima del verdetto definitivo.