Udinese e Napoli si affrontano nel sedicesimo turno del campionato di Serie A: gli episodi da moviola del match.

Si gioca al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese ospita il Napoli, una delle partite più attese del sedicesimo turno di Serie A.

Una sfida che mette in palio punti pesanti per i friulani che puntano a restare nelle zone alte di classifica ed ovviamente anche per i partenopei che sono chiamati a non perdere la scia dell’Atalanta capolista.

Dirige l’arbitro Daniele Doveri della sezione Roma 1, in questa pagina tutti gli episodi da moviola del match.