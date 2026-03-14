Moviola Udinese-Juventus: perché il goal del raddoppio di Conceiçao è stato annullato

Udinese-Juventus è finita 0-1. Ha deciso un goal segnato sul finire del primo tempo da Boga, ma la gara è stata caratterizzata anche da un episodio da moviola in particolare: una rete annullata nel secondo tempo a Conceiçao.
La gara del Bluenergy Stadium di Udine, terzo anticipo del sabato di Serie A e gara valida per la ventinovesima giornata del massimo campionato, è stata arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, reduce dalla direzione di Real Madrid-Manchester City in Champions League.
Ecco dunque gli episodi da moviola e i casi più controversi di Udinese-Juventus.