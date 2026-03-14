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Mariani ConceiçaoGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Udinese-Juventus: perché il goal del raddoppio di Conceiçao è stato annullato

Gli episodi da moviola e i casi più controversi di Udinese-Juventus, terzo anticipo del sabato di Serie A. Gara arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

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Udinese-Juventus è finita 0-1. Ha deciso un goal segnato sul finire del primo tempo da Boga, ma la gara è stata caratterizzata anche da un episodio da moviola in particolare: una rete annullata nel secondo tempo a Conceiçao.

La gara del Bluenergy Stadium di Udine, terzo anticipo del sabato di Serie A e gara valida per la ventinovesima giornata del massimo campionato, è stata arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, reduce dalla direzione di Real Madrid-Manchester City in Champions League.

Ecco dunque gli episodi da moviola e i casi più controversi di Udinese-Juventus.

  • 73' - GOAL ANNULLATO A CONCEIÇAO

    Il primo vero episodio da moviola accade a un quarto d'ora circa dalla fine: Conceiçao trova il raddoppio con una rasoiata mancina da pochi passi, ma la rete dopo essere stata inizialmente convalidata viene infine annullata grazie all'intervento del VAR.

    Il motivo? Sulla traiettoria della conclusione del portoghese c'è Koopmeiners, in fuorigioco, all'ultimo momento toglie il piede per far passare il pallone e in questo modo sorprende Okoye, che non può intervenire.

    La posizione irregolare di Koopmeiners viene considerata influente, con l'olandese che ha prodotto un'interferenza tale da mettere fuori gioco Okoye. Nonostante le proteste della Juventus e di uno Spalletti particolarmente arrabbiato, la rete è stata dunque cancellata.

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  • LE PAROLE DI MARELLI

    Dell'episodio ha parlato anche Luca Marelli di DAZN, calcando la mano sulla posizione in traiettoria o meno di Koopmeiners:

    "Devono decidere se Koopmeiners abbia impattato o meno sull'azione. Mariani è stato richiamato perché è una valutazione che deve fare. Ricordiamoci che più Koopmeiners è vicino al portiere più è punibile. Però bisogna anche considerare il fatto che la posizione di Koopmeiners non impatta sulla capacità di vedere il pallone da parte di Okoye, che il pallone lo vede sempre".

    La decisione finale di Marelli, alla fine, è stata opposta alla considerazione di Marelli: goal annullato.

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  • AMMONITI ED ESPULSI DI UDINESE-JUVENTUS

    AMMONITI

    • Zaniolo
    • Mlacic
    • Kelly
    • Kabasele

    ESPULSI

    • Nessuno
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