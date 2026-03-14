Moviola Udinese-Juventus: perché il goal del raddoppio di Conceiçao è stato annullato

Dell'episodio ha parlato anche Luca Marelli di DAZN, calcando la mano sulla posizione in traiettoria o meno di Koopmeiners:

"Devono decidere se Koopmeiners abbia impattato o meno sull'azione. Mariani è stato richiamato perché è una valutazione che deve fare. Ricordiamoci che più Koopmeiners è vicino al portiere più è punibile. Però bisogna anche considerare il fatto che la posizione di Koopmeiners non impatta sulla capacità di vedere il pallone da parte di Okoye, che il pallone lo vede sempre".

La decisione finale di Marelli, alla fine, è stata opposta alla considerazione di Marelli: goal annullato.