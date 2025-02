Moviola Torino-Genoa, proteste accesissime per il rigore non dato a Sanabria nel recupero: "Non possiamo fare finta di niente"

I granata si vedono negare un calcio di rigore nei secondi finali: decisione dubbia di Feliciani. Il ds Vagnati: "C'è la tecnologia, usiamola".

Il terzo anticipo del sabato di Serie A è terminato sul punteggio di 1-1: il Torino è passato in vantaggio al termine del primo tempo grazie a un'autorete di Thorsby, il Genoa ha pareggiato nella ripresa con un destro vincente di Pinamonti.

A scatenare le proteste del Toro, però, non è stato il pareggio in sé: ci ha pensato una decisione arbitrale alquanto dubbia avvenuta nel recupero della partita, proprio a pochi secondi dal triplice fischio finale.

Un calcio di rigore non assegnato a Sanabria dall'arbitro Feliciani, in particolare, ha scatenato rimostranze a non finire nell'ambiente torinista, sia in campo che al termine della partita.