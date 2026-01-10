Getty Images
Moviola Roma-Sassuolo, c'era il rigore assegnato e tolto nella ripresa? Cosa è successo al 59'
GIUSTO ASSEGNARE IL PENALTY ALLA ROMA?
Siamo al minuto 59 della ripresa.
Soulé supera il portiere del Sassuolo, Muric, che frana sopra l'avversario: Marcenaro è vicino e indica il dischetto, pochi dubbi sul fallo del giocatore neroverde.
Dopo aver assegnato il penalty, però, l'arbitro cancella la sua decisione: il motivo è un precedente fuorigioco.
Muric viene ammonito dopo il contatto, con il cartellino giallo confermato così anche dopo la cancellazione del rigore.
IL GIALLO PER MURIC RIMANE
Per quale motivo il giallo a Muric non è stato eliminato dopo la cancellazione del rigore inizialmente assegnato alla Roma?
Lo stesso Marcenaro lo ha spiegato all'Olimpico tramite annuncio:
"A seguito di revisione il numero 18 della Roma è in fuorigioco prima di ricevere il fallo da rigore, tuttavia l’ammonizione del numero 49 rimane in quanto l’intervento è imprudente".
GLI AMMONITI DI ROMA-SASSUOLO
ROMA
Konè
Hermoso
SASSUOLO
Muric
Matic
