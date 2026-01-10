Pubblicità
Soule Roma Sassuolo Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Moviola Roma-Sassuolo, c'era il rigore assegnato e tolto nella ripresa? Cosa è successo al 59'

Gara arbitrata da Marcenaro, Roma-Sassuolo non ha avuto grossi sussulti in termini di episodi dubbi. Questo almeno fino al quarto d'ora della ripresa.

  • GIUSTO ASSEGNARE IL PENALTY ALLA ROMA?

    Siamo al minuto 59 della ripresa.

    Soulé supera il portiere del Sassuolo, Muric, che frana sopra l'avversario: Marcenaro è vicino e indica il dischetto, pochi dubbi sul fallo del giocatore neroverde.

    Dopo aver assegnato il penalty, però, l'arbitro cancella la sua decisione: il motivo è un precedente fuorigioco.

    Muric viene ammonito dopo il contatto, con il cartellino giallo confermato così anche dopo la cancellazione del rigore.

  • IL GIALLO PER MURIC RIMANE

    Per quale motivo il giallo a Muric non è stato eliminato dopo la cancellazione del rigore inizialmente assegnato alla Roma?

    Lo stesso Marcenaro lo ha spiegato all'Olimpico tramite annuncio:

    "A seguito di revisione il numero 18 della Roma è in fuorigioco prima di ricevere il fallo da rigore, tuttavia l’ammonizione del numero 49 rimane in quanto l’intervento è imprudente".

  • GLI AMMONITI DI ROMA-SASSUOLO

    ROMA

    Konè

    Hermoso

    SASSUOLO

    Muric

    Matic

