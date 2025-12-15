Pubblicità
Pellegrini fuorigioco gol annullato Roma Como 15122025DAZN
Claudio D'Amato

Moviola Roma-Como: goal annullato a Cristante, scintille Mancini-Ramon

In avvio di ripresa goal annullato alla Roma: Cristante insacca dopo un palo di Soulé, ma l'azione è viziata da un fuorigioco di partenza da parte di Lorenzo Pellegrini. Animi tesi nel finale tra Mancini e Ramon.

  • 48' - GOAL ANNULLATO A CRISTANTE

    Al 48', sul risultato di 0-0, la Roma sarebbe passatain vantaggio contro il Como: Lorenzo Pellegrini, servito in profondità sul fronte sinistro, ha messo un pallone in area che Soulé ha spedito di testa sulla traversa. A rimorchio è arrivato Bryan Cristante, che col destro ha fulminato Butez: tutto fermo però, perché l'arbitro Feliciani - in sinergia con la sala VAR - ha annullato a causa della posizione di fuorigioco che ha viziato l'affondo del numero 7 di Gasperini.

  • 95' - SCINTILLE TRA MANCINI E RAMON

    In pieno recupero animi tesi tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramon: il numero 23 giallorosso ha rifilato una spallata al centrale spagnolo, andato giù e che successivamente ha accennato una reazione: Feliciani, nel mezzo del parapiglia, ha ammonito il calciatore del Como.

    "Un normale scontro di campo: lui mi ha preso per il collo, io a 20 anni rispettavo molto di più quelli più grandi, altrimenti avrei preso qualche schiaffo nel tunnel - ha raccontato Mancini a DAZN dopo la gara - Ho detto a Ramon di stare calmo e di non arrabbiarsi. Tutto passato comunque, ci siamo chiariti anche con Fabregas".

