Moviola Roma-Como: goal annullato a Cristante, scintille Mancini-Ramon

In pieno recupero animi tesi tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramon: il numero 23 giallorosso ha rifilato una spallata al centrale spagnolo, andato giù e che successivamente ha accennato una reazione: Feliciani, nel mezzo del parapiglia, ha ammonito il calciatore del Como.

"Un normale scontro di campo: lui mi ha preso per il collo, io a 20 anni rispettavo molto di più quelli più grandi, altrimenti avrei preso qualche schiaffo nel tunnel - ha raccontato Mancini a DAZN dopo la gara - Ho detto a Ramon di stare calmo e di non arrabbiarsi. Tutto passato comunque, ci siamo chiariti anche con Fabregas".