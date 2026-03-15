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Pisa Cagliari Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Moviola Pisa-Cagliari, c'era il rigore per i padroni di casa e l'espulsione di Durosinmi? Cosa è successo

Non sono mancate le polemiche e le decisioni importanti da parte dell'arbitro La Penna durante la partita tra Cagliari e Pisa, fondamentale per la corsa salvezza.

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Tensione massima a Pisa per il match salvezza tra il fanalino di coda toscano e il Cagliari, ancora in lotta per allontanarsi dal terzultimo posto.

Ultima spiaggia per il Pisa, mentre il Cagliari deve fare punti in virtù dello scontro diretto tra Fiorentina e Cremonese che potrebbe ridurre la distanza dal 18esimo posto.

Dopo il caos per il no ai tifosi sardi allo Stadio Romeo Anconetani, Pisa e Cagliari hanno dato vita a una battaglia tesa e in cui le polemiche non sono mancate, basti pensare al rigore con cui Moreo ha sbloccato il risultato e all'espulsione di Durosinmi decisa dal direttore di gara sempre nel primo tempo.

  • GLI EPISODI DA MOVIOLA DEL PRIMO TEMPO

    Pronti via, La Penna assegna un calcio di rigore al Pisa dopo appena otto minuti. Sulemana interviene in maniera irruenta su Calabresi sulla linea dell'area di rigore: dopo un po' di indecisione viene assegnato il penalty. Giusto assegnare il tiro dagli undici metri? Rimane qualche dubbio.

    Al minuto 42 La Penna estrae il rosso diretto per l'attaccante del Pisa, Durosinmi: i toscani rimangono in dieci dopo un fallo di reazione su Mina, pochi dubbi sull'espulsione per aver calciato l'avversario rossoblù.

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  • LA PENNA CON CAGLIARI E PISA

    Federico La Penna, arbitro romano 42enne, dirige il Pisa per la prima volta in stagione, mentre ha già avuto modo di dirigere il Cagliari in occasione del match tra rossoblù e Genoa, terminato 3-0 per i liguri lo scorso gennaio.

    A livello storico, invece, La Penna è stato scelto per arbitrare il Pisa 6 volte, con quattro pareggi a fronte di una vittoria e una sconfitta. 

    Il Cagliari è tra le squadre più arbitrate dal direttore di gara nel corso della sua carriera: il team isolano ha visto La Penna come direttore di gara in 16 occasioni, in cui sono arrivati tre successi, cinque pareggi e ben otto sconfitte.

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  • GLI EPISODI DELLA RIPRESA

    In aggiornamento

  • IL TABELLINO DI PISA-CAGLIARI

    Marcatori: 9' rig. Moreo (P) 

    PISA (3-4-1-2): Nicolas; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Angori, Marin (16′ Højholt), Aebischer, Leris; Tramoni; Moreo. Allenatore: Hiljemark 

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Allenatore: Pisacane

    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: -

    Espulsi: Durosinmi (P)

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