Moviola Pisa-Cagliari, c'era il rigore per i padroni di casa e l'espulsione di Durosinmi? Cosa è successo

Tensione massima a Pisa per il match salvezza tra il fanalino di coda toscano e il Cagliari, ancora in lotta per allontanarsi dal terzultimo posto.
Ultima spiaggia per il Pisa, mentre il Cagliari deve fare punti in virtù dello scontro diretto tra Fiorentina e Cremonese che potrebbe ridurre la distanza dal 18esimo posto.
Dopo il caos per il no ai tifosi sardi allo Stadio Romeo Anconetani, Pisa e Cagliari hanno dato vita a una battaglia tesa e in cui le polemiche non sono mancate, basti pensare al rigore con cui Moreo ha sbloccato il risultato e all'espulsione di Durosinmi decisa dal direttore di gara sempre nel primo tempo.