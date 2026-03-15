Moviola Pisa-Cagliari, c'era il rigore per i padroni di casa e l'espulsione di Durosinmi? Cosa è successo

Federico La Penna, arbitro romano 42enne, dirige il Pisa per la prima volta in stagione, mentre ha già avuto modo di dirigere il Cagliari in occasione del match tra rossoblù e Genoa, terminato 3-0 per i liguri lo scorso gennaio.

A livello storico, invece, La Penna è stato scelto per arbitrare il Pisa 6 volte, con quattro pareggi a fronte di una vittoria e una sconfitta.

Il Cagliari è tra le squadre più arbitrate dal direttore di gara nel corso della sua carriera: il team isolano ha visto La Penna come direttore di gara in 16 occasioni, in cui sono arrivati tre successi, cinque pareggi e ben otto sconfitte.