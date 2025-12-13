Getty Images
Perché Zaccagni e Basic sono stati espulsi in Parma-Lazio: moviola e VAR, gli episodi della partita
Pubblicità
42' - ZACCAGNI ESPULSO
La Lazio, nel finale del primo tempo, resta in 10 contro 11: Mattia Zaccagni entra in malo modo su Nahuel Estevez a centrocampo e l'arbitro Marchetti gli sventola il cartellino rosso diretto.
Il capitano biancoceleste interviene col piede a martello ma, secondo la ricostruzione fornita da Luca Marelli a DAZN, "probabilmente non c'è contatto diretto e forse sarebbe stata più corretta l'ammonizione, il colpo dato gli ha spostato il parastinco. Ad ogni modo piede molto alto rispetto al terreno di gioco, quindi Zaccagni si è preso un grosso rischio".
78' - ESPULSO ANCHE BASIC
La Lazio, nel finale, rimane addirittura in 9 uomini: colpa di un fallo di reazione di Toma Basic sempre nei confronti di Estevez, con un pugno al costato rifilato dal croato al centrocampista del Parma che porta Marchetti a sventolargli il rosso diretto proprio come avvenuto nei confronti di Zaccagni: "trattasi di condotta violenta", evidenzia Marelli.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità