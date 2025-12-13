Perché Zaccagni e Basic sono stati espulsi in Parma-Lazio: moviola e VAR, gli episodi della partita

La Lazio, nel finale del primo tempo, resta in 10 contro 11: Mattia Zaccagni entra in malo modo su Nahuel Estevez a centrocampo e l'arbitro Marchetti gli sventola il cartellino rosso diretto.

Il capitano biancoceleste interviene col piede a martello ma, secondo la ricostruzione fornita da Luca Marelli a DAZN, "probabilmente non c'è contatto diretto e forse sarebbe stata più corretta l'ammonizione, il colpo dato gli ha spostato il parastinco. Ad ogni modo piede molto alto rispetto al terreno di gioco, quindi Zaccagni si è preso un grosso rischio".