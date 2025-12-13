Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Mattia Zaccagni Parma Lazio red card 13122025Getty Images
Claudio D'Amato

Perché Zaccagni e Basic sono stati espulsi in Parma-Lazio: moviola e VAR, gli episodi della partita

Al 42' Lazio in 10 per l'espulsione diretta di Mattia Zaccagni, punito dall'arbitro Marchetti per un'entrata su Estevez. Nel finale rosso anche per Basic.

Pubblicità

  • 42' - ZACCAGNI ESPULSO

    La Lazio, nel finale del primo tempo, resta in 10 contro 11: Mattia Zaccagni entra in malo modo su Nahuel Estevez a centrocampo e l'arbitro Marchetti gli sventola il cartellino rosso diretto.

    Il capitano biancoceleste interviene col piede a martello ma, secondo la ricostruzione fornita da Luca Marelli a DAZN, "probabilmente non c'è contatto diretto e forse sarebbe stata più corretta l'ammonizione, il colpo dato gli ha spostato il parastinco. Ad ogni modo piede molto alto rispetto al terreno di gioco, quindi Zaccagni si è preso un grosso rischio".

    • Pubblicità

  • 78' - ESPULSO ANCHE BASIC

    La Lazio, nel finale, rimane addirittura in 9 uomini: colpa di un fallo di reazione di Toma Basic sempre nei confronti di Estevez, con un pugno al costato rifilato dal croato al centrocampista del Parma che porta Marchetti a sventolargli il rosso diretto proprio come avvenuto nei confronti di Zaccagni: "trattasi di condotta violenta", evidenzia Marelli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0